Genf (AFP) Zum Weltwirtschaftsforum in Davos dürfen nun doch auch ranghohe russische Geschäftsleute reisen, die mit US-Sanktionen belegt sind. Er freue sich, nach "Diskussionen mit allen beteiligten Seiten" bekanntgeben zu können, dass politische und wirtschaftliche Verantwortliche aller G20-Länder in Davos willkommen seien, erklärte der Generaldirektor des Forums, Alois Zwinggi, am Montag. Auch Russland werde eine "ranghohe Regierungsdelegation nach Davos schicken".

