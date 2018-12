Frankfurt/Main (dpa) - Die Schwäche der US-Börsen hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Start in die Vorweihnachtswoche vorsichtig gestimmt. Der Dax sank im frühen Geschäft um 0,14 Prozent auf 10.850,26 Punkte.

Damit knüpfte der Leitindex nicht nur an seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage an, sondern weitete auch sein bisheriges Jahresminus aus. Aktuell summiert es sich nun auf fast 16 Prozent. Der Index der mittelgroßen Börsentitel MDax verlor zum Wochenstart 0,62 Prozent auf 22.144,01 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,29 Prozent auf 3083,58 Zähler nach.

In der letzten vollen Handelswoche in diesem Jahr dürften die Schwankungen an der Börse hoch bleiben, erwartet Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. Dabei verwies er vor allem auf den am Ende der Woche anstehenden großen Verfallstag an den Terminmärkten. Dann laufen Futures und Optionen auf Aktien und Indizes aus.

Unter den Einzelwerten gewannen im Dax die Aktien der Deutschen Bank 0,3 Prozent. Spekulationen über eine Anteilsaufstockung des Emirats Katar gaben etwas Auftrieb.

Im MDax brachen indes die Papiere von Zalando um fast 14 Prozent ein. Der britische Wettbewerber Asos hatte am Morgen seinen Umsatzausblick gesenkt und damit für weitere schlechte Nachrichten in der Einzelhandelsbranche gesorgt.

Innogy büßten 2,2 Prozent ein. Nach geplatzten Gesprächen über eine Vertriebsfusion mit dem britischen Versorger SSE kappte der deutsche Energiekonzern einige seiner Jahresziele und auch die Dividende für 2018.

Das zog auch Eon ins Minus, die um 1,4 Prozent nachgaben. Eon nämlich wird im Rahmen einer geplanten Neuaufteilung der Geschäftsfelder mit RWE letztlich den Geschäftsbereich Vertrieb von Innogy übernehmen.