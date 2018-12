Trier (AFP) Böses Ende eines Familienstreits in Trier: Ein 87-Jähriger hat seinen 47 Jahre alten Stiefsohn mit einem Revolver in die Brust geschossen und schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, eröffnete der Beschuldigte am Sonntag in seiner Wohnung das Feuer auf das Opfer. Sowohl die Mutter des 47-Jährigen als auch dessen Ehefrau und Sohn waren bei dem Drama anwesend.

