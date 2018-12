Karlsruhe (AFP) Auch bei einer Namensänderung im EU-Ausland kann ein frei gewählter Adelsname in Deutschland rechtlich nicht anerkannt werden. Der Bundesgerichtshof (BGH) entschied in einem am Montag veröffentlichten Beschluss, dass eine Deutschbritin sich nicht Silia Valentina Mariella Gräfin von Fürstenstein nennen darf. Die Bundesrichter wiesen die Beschwerde der Frau gegen die Entscheidung des Standesamts ab, das eine entsprechende Namensänderung in Deutschland abgelehnt hatte. (Az: XII ZB 292/15)

