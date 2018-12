Tokio (AFP) Der japanische Mischkonzern Hitachi will für umgerechnet 5,5 Milliarden Euro 80 Prozent der Stromnetzsparte des schwedisch-schweizerischen Konzerns ABB kaufen. Hitachi wolle damit die internationale Entwicklung seiner Energiesparte stärken, teilte der Konzern am Montag mit. Für die Stromnetzsparte von ABB arbeiten 36.000 Menschen in 100 Ländern.

