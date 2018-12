Berlin (AFP) Die neue CDU-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer will im Januar nochmals mit dem ihr bei der Wahl zum Vorsitz unterlegenen Mitbewerber Friedrich Merz über dessen mögliche Einbindung in die Partei sprechen. Das bestätigte eine Parteisprecherin am Montag nach einer Präsidiumssitzung in Berlin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.