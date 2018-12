Bochum (AFP) Ein Polizist hat in Bochum einen 74 Jahre alten Mann erschossen. Zu dem Schusswechsel sei es am Sonntagabend bei einem Einsatz gekommen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bochum am Montag auf Anfrage. Zu den näheren Umständen des Einsatzes wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Nach einem Bericht des Westdeutschen Rundfunks soll der Mann bei dem Polizeieinsatz einen waffenähnlichen Gegenstand gezogen haben.

