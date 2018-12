München (AFP) Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich zufrieden mit der Festnahme eines Tatverdächtigen nach dem Messerangriff auf drei Frauen in Nürnberg gezeigt. "Ich kann der bayerischen Polizei nur gratulieren zu diesem Fahndungserfolg", sagte Seehofer am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung in München.

