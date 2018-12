Madrid (AFP) Die spanische Polizei hat einen Menschenschmuggler-Ring zerschlagen, der hunderte Migranten von Marokko aus illegal ins Land gebracht haben soll. Der Ring habe "wie ein Reisebüro gearbeitet", teilte die Polizei am Montag mit. Er habe in der nordmarokkanischen Stadt Larache um "Kunden" geworben, diese über das Mittelmeer an die spanische Küste gebracht und von dort in bereitstehenden Autos zum gewünschten Endziel transportiert.

