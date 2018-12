Aschaffenburg (AFP) Grausiger Fund in Bayern: Bei einem Waldspaziergang haben zwei Spaziergänger am Findberg in der Nähe von Aschaffenburg ein menschliches Skelett gefunden. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Identität und zur Todesursache auf, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntagabend mitteilte. Im Zuge der Ermittlungen soll auch ein möglicher Zusammenhang mit offenen Vermisstenfällen geprüft werden.

