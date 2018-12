Paris (AFP) Ein Verdächtiger aus dem Umfeld des Straßburg-Attentäters Chérif Chekatt wird einem Anti-Terrorrichter in Paris vorgeführt. Das gab die Pariser Staatsanwaltschaft am Montag bekannt und ordnete Untersuchungshaft für den Verdächtigen an.

