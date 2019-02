Berlin (AFP) Fast 48.000 Familien haben in den ersten drei Monaten seit Einführung des Baukindergelds die Förderung beantragt. Die meisten Anträge wurden mit rund 10.700 in Nordrhein-Westfalen gestellt, gefolgt von Baden-Württemberg (rund 6400) und Niedersachsen (rund 6000), wie das Bundesinnenministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Innenminister Horst Seehofer (CSU) erklärte, das Baukindergeld ermögliche vielen Familien den Schritt ins Wohneigentum, auch als Absicherung im Alter.

