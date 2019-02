Berlin (AFP) Junge Menschen unter 27 Jahren sollen ihren Freiwilligendienst künftig auch in Teilzeit leisten können - bisher war das nicht möglich. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin den entsprechenden Entwurf eines Freiwilligen-Teilzeit-Gesetzes von Familienministerin Franziska Giffey (SPD). Demnach sollen Menschen, die aus persönlichen Gründen nicht in Vollzeit arbeiten können, dennoch die Chance auf die Teilnahme erhalten.

