Wiesbaden (AFP) Für die hessischen Grünen sollen neben den amtierenden Ministern Tarek Al-Wazir und Priska Hinz die beiden Landesvorsitzenden Angela Dorn und Kai Klose der neuen schwarz-grünen Landesregierung angehören. Der Grünen-Landesvorstand legte am Freitag seine Personalvorschläge vor, über die am Samstag eine Landesmitgliederversammlung entscheiden soll. CDU und Grüne hatten am Donnerstag ihren Koalitionsvertrag vorgestellt.

