Schweinfurt (AFP) Nach der überstürzten Flucht nackt vor dem Freund seiner Geliebten droht einem 33 Jahre alten Mann nun die Abschiebung aus Deutschland. Dem aus der Elfenbeinküste stammenden Mann drohte seit einem Jahr die Abschiebung, die Polizei in Schweinfurt nahm ihn nach dem unterbrochenen Schäferstündchen und der Flucht in Haft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Montag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.