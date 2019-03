Washington (AFP) Der designierte US-Justizminister Bill Barr hat betont, dass es sich nach seiner Ansicht bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre nicht um eine "Hexenjagd" handle. Barr widersprach damit in seiner Anhörung durch den Justizausschuss des Senats am Dienstag der Auffassung von Präsident Donald Trump, der die Untersuchung des Sonderermittlers Robert Mueller zu möglichen illegalen Absprachen zwischen dem Trump-Team und Moskau regelmäßig als "Hexenjagd" anprangert. "Ich glaube nicht, dass sich Herr Mueller an einer Hexenjagd beteiligen würde", sagte Barr.

