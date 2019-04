Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat den Einsatz brutaler Gewalt gegen Demonstranten im Sudan aufs Schärfste verurteilt. Die Regierung in Khartum müsse den willkürlichen Festnahmen, der Inhaftierung und Folter friedlicher Demonstranten ein Ende setzen, verlangte das Parlament am Donnerstag in einer Entschließung. Es müsse verhindert werden, dass noch mehr Blut fließt. Auch die systematische Unterdrückung von Menschenrechtsaktivisten, Oppositionellen, Rechtsanwälten, Professoren, Studenten und engagierten Ärzten in dem nordostafrikanischen Land müsse beendet werden.

