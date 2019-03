Frankfurt/Main (AFP) Bei einem Brand in einer Tiefgarage in Frankfurt am Main sind in der Nacht zum Donnerstag 60 Autos beschädigt worden. Zwei davon brannten vollständig aus, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Schaden schätzte die Feuerwehr auf einen mittleren sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

