Berlin (AFP) Anlässlich des bevorstehenden Besuchs von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) in Moskau hat die Linkspartei die Bundesregierung aufgerufen, sich für die Einhaltung des Völkerrechts in Syrien einzusetzen. Linken-Fraktionsvize Sevim Dagdelen warnte am Donnerstag in Berlin insbesondere vor der Besetzung weiterer kurdischer Gebiete in Nordsyrien durch die Türkei. Die Hilfsorganisation medico international befürchtet in diesem Fall eine "humanitäre Katastrophe".

