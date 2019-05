Kinshasa (AFP) Das Verfassungsgericht in der Demokratischen Republik Kongo hat die Klage des Oppositionspolitikers Martin Fayulu gegen das vorläufige Ergebnis der Präsidentschaftswahl als "unbegründet" zurückgewiesen. Fayulu habe "nicht den Beweis erbracht", dass das von der Wahlkommission verkündete Ergebnis nicht der Realität entspreche, hieß es in der am Sonntag von Richter Noël Kilomba verlesenen Urteilsbegründung. Die Wahlkommission hatte den Oppositionskandidaten Félix Tshisekedi überraschend zum Sieger erklärt, was sowohl im Land selbst als auch im Ausland in Frage gestellt wurde.

