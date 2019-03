Berlin (AFP) Ernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) will Zucker in Babytees und Babykeksen verbieten. Sie sei schockiert gewesen, als sie erfahren habe, dass diesen Produkten überhaupt Zucker zugesetzt wird, sagte Klöckner in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Die CDU-Ministerin sprach sich aber gegen eine Zuckersteuer aus. "Eine Zuckersteuer wäre ein Vermehrungsprogramm für künstliche Süßstoffe und das ist nicht gesünder."

