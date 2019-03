Paris (AFP) Im Zusammenhang mit der für 2020 geplanten Schließung des Atomkraftwerks Fessenheim investiert Frankreich in der Region in die Solarenergie: Die Regierung in Paris schrieb am Mittwoch Anlagen mit einer Kapazität von 300 Megawatt öffentlich aus. Im Verwaltungsbezirk Haut-Rhin am Oberrhein nahe der deutschen und Schweizer Grenze sollen damit 200 Megawatt Photovoltaik-Anlagen am Boden und weitere 100 Megawatt auf Dächern entstehen.

