Berlin (AFP) Eine Berliner Bürgerinitiative will große private Wohnungsgesellschaften enteignen und sieht sich dabei vom Grundgesetz legitimiert. "Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben Enteignungen in Artikel 15 explizit vorgesehen, weil sie die Marktwirtschaft nicht als alleiniges Wirtschaftssystem der Bundesrepublik vorgeben wollten", sagte Rouzbeh Taheri, Mitgründer der Initiative, der "Welt" vom Donnerstag. "Eine Anhäufung wirtschaftlicher Macht in diesem Bereich ist unseres Erachtens schädlich für die Gesellschaft."

