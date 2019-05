Kiew (AFP) Ein Gericht in Kiew hat den ehemaligen ukrainischen Staatschef Viktor Janukowitsch am Donnerstag in Abwesenheit wegen "Hochverrats" zu 13 Jahren Haft verurteilt. Der Richter Wladislaw Dewjatko sagte, durch seine "illegalen, vorsätzlichen Taten" habe der 68-jährige Janukowitsch die "nationale Sicherheit" der Ukraine untergraben.

