Beirut (AFP) Bei einem Luftangriff der Anti-IS-Koalition auf die letzte Bastion der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Ostsyrien sind nach Angaben von Aktivisten 42 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien 13 Zivilisten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Bei ihnen handele es sich um sieben Mitglieder einer syrischen Familie mit Verbindungen zum IS, darunter drei Kinder, sowie sechs Iraker.

