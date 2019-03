Bangui (AFP) Die Regierung der Zentralafrikanischen Republik und 14 bewaffnete Gruppen haben ein Abkommen zur Beendigung ihrer seit Jahren andauernden gewaltsamen Konflikte geschlossen. "Ein Friedensabkommen wurde erzielt", teilte die Regierung von Zentralafrikas Staatschef Faustin-Archange Touadera am Samstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Das Abkommen solle am Sonntag paraphiert und "in ein paar Tagen" in der Hauptstadt Bangui unterzeichnet werden.

