Moskau (AFP) Der ehemalige ukrainische Staatschef Viktor Janukowitsch rechnet damit, dass sein Nachfolger Petro Poroschenko die anstehende Präsidentschaftswahl fälscht, um an der Macht zu bleiben. Janukowitsch werde alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel zur Manipulation der Wahl am 31. März einsetzen, sagte Janukowitsch am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Moskau. Denn eigentlich habe Poroschenko "nicht die geringste Chance", die Abstimmung zu gewinnen.

