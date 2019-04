London (AFP) Der mexikanische Filmemacher Alfonso Cuarón ist für sein autobiografisch geprägtes Drama "Roma" mit dem britischen Bafta-Filmpreis als bester Regisseur ausgezeichnet worden. Die Trophäe der British Academy of Film and Television Arts (Bafta) erhielt er am Sonntagabend in der Londoner Royal Albert Hall. Cuaróns für den Streamingdienst Netflix produzierter Film wurde bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet und ist Top-Favorit bei der Oscar-Verleihung in zwei Wochen.

