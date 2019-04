Duisburg (AFP) Nach der kurzfristigen Räumung zweier Häuser in Duisburg mit mehr als 200 Bewohnern haben 41 Betroffene die Nacht zum Freitag in einer von der Stadt bereit gestellten Notunterkunft verbringen müssen. Sieben Menschen mussten in Krankenhäusern untergebracht werden, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In den beiden Häusern in Duisburg-Homberg waren den Angaben zufolge am Donnerstag "eklatante Brandschutzmängel" festgestellt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.