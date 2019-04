Berlin (dpa) - Dank eines starken zweiten Durchgangs und Joker Anthony Modeste hat der 1. FC Köln einen Rückschlag im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga noch vermieden.

Die Rheinländer drehten mit Toren des kurz zuvor eingewechselten Modeste in der 83. Minute sowie in der Nachspielzeit und Dominick Drexler (50.) gegen den SV Sandhausen einen 0:1-Halbzeitrückstand und siegten am 23. Spieltag mit 3:1.

Zwei Punkte hinter den zweitplatzierten Rheinländern liegt nach den Samstagsspielen der FC St. Pauli auf Rang vier. Die Hamburger setzten sich mit 1:0 (0:0) gegen den FC Ingolstadt durch und haben einen Zähler Rückstand auf Union Berlin auf dem Relegationsplatz. Auch Holstein Kiel mischt weiter oben mit. Die Norddeutschen gewannen beim VfL Bochum mit 3:1 (3:0). Im unteren Tabellenmittelfeld siegte Darmstadt 98 im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Dirk Schuster unter Interimscoach Kai Peter Schmitz 2:0 (1:0) gegen Dynamo Dresden.

Informationen zum 23. Spieltag

Die Tabelle der 2. Bundesliga