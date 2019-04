Bayreuth (AFP) Eine 65-Jährige ist im bayerischen Bamberg vor ihrer Haustür mit einer ätzenden Flüssigkeit überschüttet und schwer verletzt worden. Der bislang unbekannte Täter habe die Frau am späten Sonntagabend vor ihrem Haus in der Fußgängerzone der oberfränkischen Stadt attackiert, teilte die Polizei am Montag in Bayreuth mit. Anschließend floh er.

