Den Haag (AFP) Vor dem Hintergrund der Ermordung iranischer Oppositioneller in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag ihren Botschafter aus Teheran abberufen. Der niederländische Außenminister Stefan Blok teilte am Montag mit, die Regierung habe den Botschafter zu "Konsultationen" zurückbeordert. Blok begründete dies mit der "inakzeptablen" Ausweisung zweier niederländischer Diplomaten aus dem Iran.

