Los Angeles (dpa) - Seit 60 Jahren gibt es «Alvin und die Chipmunks», nun werden Hollywoods Streifenhörnchen mit einem Stern auf dem «Walk of Fame» geehrt. Am 14. März soll das Musiker-Produzenten-Paar Ross Bagdasarian und Janice Karman die Plakette enthüllen, wie die Betreiber der berühmten Flaniermeile mitteilten. In der Sparte Fernsehen wird damit der 2657. Stern auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood verliehen.

