Den Haag (AFP) In der niederländischen Stadt Utrecht sind mehrere Menschen durch Schüsse in einer Straßenbahn verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag im Online-Dienst Twitter mit. Berichten von lokalen Medien zufolge ist die Anti-Terror-Polizei vor Ort.

