Wiesbaden (AFP) Der Waldbestand in Deutschland ist im Langzeitvergleich leicht gestiegen. 106.380 Quadraktilometer oder 29,7 Prozent aller Flächen in Deutschland sind mit Wald bedeckt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Das ist eine Fläche, die ungefähr so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Zum Vergleich: 1992 waren es noch 104.536 Quadratmeter Wald, wie ein Bundesamtssprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.