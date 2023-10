Eine 95-jährige Frau soll in Roetgen an der Grenze zu Belgien Opfer einer versuchten Tötung geworden sein. Nachbarn hätten die alleinstehende Frau am Donnerstagmorgen mit schweren Verletzungen in ihrem Haus gefunden, teilte die Aachener Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der oder die Täter hätten unerkannt fliehen können, hieß es.

Nähere Hintergrunde zu der Tat nannten die Ermittler zunächst nicht. Die Motivlage sei unklar, hieß es. Auch zum Zustand der Frau und Art der Verletzungen machte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. Die Ermittler suchen nun Zeugen, besonders interessant sind demnach Beobachtungen in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagvormittag.

© dpa-infocom, dpa:231027-99-726199/2