Basketball-Bundesligist Rostock Seawolves hat kurzfristig Aufbauspieler Wes Clarke verpflichtet. Das teilten die Hanseaten am Freitagabend mit. Damit reagierten die Seawolves auf die Verletzung von Point Guard Mike Smith. US-Amerikaner Clarke unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Smith hatte sich beim Auswärtsspiel in Oldenburg am Fuß verletzt und wird den Seawolves noch mehrere Wochen fehlen.

«Wes Clark ist ein sehr erfahrener Spieler, der schon des Öfteren in einer ähnlichen Situation war, dass er später zu einer Mannschaft stößt und ihr sofort helfen muss», sagte Trainer Christian Held. «Ich glaube, dass er weiß, worauf er sich einlässt und mit der Situation gut umgehen kann. Nach einer kurzen Eingewöhnung wird er uns sofort helfen.» Der 28-jährige Clarke stand bereits zweimal bei den Niners Chemnitz unter Vertrag.

