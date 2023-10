Joseph Baena, Schauspieler, Bodybuilder und Sohn von Arnold Schwarzenegger, schaut sich die Disziplin von seinem Vater ab. «Das Wichtigste, was mein Vater mir immer beigebracht hat, war: Mach die Wiederholungen», sagte Baena am Freitag bei der Premiere der sechsten Staffel «X-Faktor: Das Unfassbare» in München.

Diese Sorgfalt lege er auch bei seiner größten Leidenschaft, der Schauspielerei, an den Tag: «Wenn ich ans Set komme, bin ich vorbereitet, ich bin bereit zu arbeiten und ich habe meinen Text im Kopf, egal was passiert.»

Der 26-Jährige spielt in der Staffel zum 25-jährigen Jubiläum von «X-Faktor: Das Unfassbare» mit. Als Robin Hood ist er in der Folge «Ehre unter Dieben» zu sehen. In jeder Folge befassen sich mehrere Kurzgeschichten mit mysteriösen oder schwer vorstellbaren Phänomenen und der Frage, ob diese wahr oder unwahr sind.

