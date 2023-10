In der Nacht auf Samstag sind bei einem Hausbrand in Ludwigshafen mehrere Menschen verletzt worden. Ein bewusstloser Mann wurde von der Feuerwehr während des Brandes aus seiner Wohnung gerettet, der medizinische Notfall stand aber nicht in direktem Zusammenhang mit dem Feuer, wie die Einsatzkräfte am Samstagmorgen mitteilten.

Weitere sieben Personen seien mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und teilweise in Krankenhäuser gebracht worden. Zuvor hatte sich durch das Feuer im Keller der Rauch vor allem auf das Treppenhaus des mehrgeschossigen Gebäudes beschränkt. Die Bewohner der insgesamt 82 Wohnungen konnten dadurch den Angaben zufolge in ihren Wohnungen bleiben und wurden durch Rettungskräfte betreut.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und entrauchte das Gebäude. Zur Brandursache machte die Polizei noch keine genauen Angaben.

