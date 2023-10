Die Hauptsaison für Kreuzfahrten in Warnemünde geht zu Ende. Am Sonntag läuft die «AidaMar» ein. Mit ihr werden dann insgesamt 411.000 Passagiere bei 133 Schiffsanläufen von 30 Kreuzfahrtschiffen in dem Ostseebad an und von Bord gegangen sein - einige Schiffe legten mehrmals an. Das waren zwar sechs Anläufe weniger als 2022, aber wegen einer höheren Auslastung stieg die Zahl der Passagiere um 40 Prozent (2022: 294.000).

«Der Ausfall der attraktiven Destination St. Petersburg als Folge des seit Februar 2022 andauernden Krieges in der Ukraine hat weiterhin einen negativen Einfluss auf die Ostsee-Rundreisen und damit die Anlaufzahlen in Warnemünde wie in vielen anderen Kreuzfahrthäfen in der nördlichen und östlichen Ostsee», sagte Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch. Größtes Schiff der Saison war die «Sky Princess» mit einer Kapazität von rund 3660 Passagieren.

Die Deutschen stellten den Angaben zufolge in diesem Jahr mit 165.000 Passagieren wieder die größte Anzahl aller Kreuzfahrt-Touristen. Auf Platz zwei folgten die USA (38.000) und auf Platz drei Großbritannien (20.000). Ganz vorbei ist die Saison auch am Sonntag noch nicht: Im Dezember werden noch fünf Schiffe in Warnemünde erwartet: am 9. und 20. Dezember kommt die «Artania», am 12. und 18. Dezember die «Amera» und am 28. Dezember die «Spirit of Discovery».

Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit teilte Rostock Port mit, dass 22 Kreuzfahrtschiffe in diesem Jahr bei 100 Anläufen die direkte Schiffsabwasserentsorgung in das öffentliche Abwassernetz nutzten. Insgesamt seien gut 37.000 Kubikmeter Schiffsabwässer umweltfreundlich entsorgt worden. Zudem hätten 13 Kreuzfahrtschiffe bei 42 Anläufen Landstrom von insgesamt rund 1,2 Millionen Kilowattstunden in Warnemünde bezogen.

