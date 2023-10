Wegen einer zu hohen Belastung mit einem Pflanzenschutzmittel ruft der spanische Hersteller beim Discounter Lidl verkaufte Trauben zurück. Betroffen ist das Produkt «Trauben dunkel, kernlos, Sorte: Crimson, Ursprung: Spanien, 500g» mit der Chargennummer L-4103, wie aus Angaben auf dem Portal lebensmittelwarnung.de vom Mittwoch hervorgeht. Demnach wurde bei den Trauben eine zu hohe Belastung mit dem Pflanzenschutzmittel Acetamiprid festgestellt.

Verkauft wurde das Produkt den Angaben zufolge in Lidl-Filialen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Lidl teilte mit, man habe das Produkt aus dem Verkauf genommen. Verbraucherinnen und Verbraucher könnten die Trauben in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstattet. Andere bei Lidl verkaufte Trauben seien von dem Rückruf nicht betroffen.

© dpa-infocom, dpa:231028-99-735321/2