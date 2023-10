Ein neunjähriges Kind ist in Sinsheim von einem Auto angefahren worden. Der Junge erlitt am Samstag ein Hämatom am Kopf und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Den Ermittlungen war der Junge unvermittelt auf die Straße gelaufen.

Die Stoßstange einer 46-jährigen Autofahrerin stieß gegen das Kind, das zu Boden geschleudert wurde. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Bei der Unfallaufnahme sei es von Seiten der Familie des Kindes zu massiven Störungen und Beleidigungen gekommen, hieß es.

