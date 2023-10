Ein 28 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 48 glimpflich davongekommen. Der Mann war am Samstagvormittag in Richtung Dernbacher Dreieck unterwegs und geriet in einer Kurve mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Dabei fuhr er gegen die Böschung.

Der Anhänger kippte um und blieb auf dem Seiten- und rechten Fahrstreifen liegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Wegen der Bergungsarbeiten wurden die mittlere und rechte Fahrspur der Autobahn gesperrt. Gegen 12.45 Uhr wurde die Sperrung den Angaben zufolge wieder aufgehoben.

