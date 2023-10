Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen in den kommenden Tagen weiter mit viel Regen rechnen. Der Sonntag startet stark bewölkt und mit schauerartigem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Nachmittag und Abend seien auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Höchstwerte liegen im Tagesverlauf zwischen 13 und 17 Grad. Auch in der Nacht bleibt es bei Temperaturen zwischen 12 und 8 Grad bedeckt und nass.

Die neue Woche beginnt am Montag ebenfalls regnerisch. Mit 12 bis 16 Grad wird es laut Meteorologen aber nur unwesentlich kühler als am Vortag. In der Nacht zu Dienstag zieht der Dauerregen dann zunächst langsam ab.

