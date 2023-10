Die Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau haben ihren ersten Auswärtssieg in dieser Saison gefeiert. Die Schützlinge von Trainer Norman Rentsch behielten am Samstag bei der Sportunion Neckarsulm mit 34:29 (17:10) die Oberhand. Während die Gastgeberinnen weiterhin mit null Punkten das Tabellenende zieren, hat der BSV mit seinem zweiten Saisonsieg den elften Platz gefestigt. Den größten Anteil am Erfolg hatten Ema Hrvatin (13/7), Laura Szabo, Emma Montag (je 5) und Rita Lakatos (5/1). Für Neckarsulm erzielten Fatos Kücükyildiz (9/5), Alessia Riner und Nina Engel (je 5) die meisten Tore.

Die Zwickauerinnen übernahmen vom Anpfiff an die Initiative. Bereits nach acht Minuten lagen die Gäste mit 7:2 vorn und bauten ihren Vorsprung bis 36. Minute auf 21:12 aus. Zwar bäumten sich die Gastgeberinnen gegen die drohende Niederlage noch einmal auf, aber näher als auf drei Tore (20:23, 46.; 26:29, 56.) ließen die Zwickauerinnen auch dank der starken Torfrau Caroline Martins (zwölf Paraden) den Kontrahenten nicht herankommen.

