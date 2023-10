Nach 17 Tagen buntem Treiben ist der Bremer Freimarkt am Sonntag zu Ende gegangen. Rund 1,5 Millionen Menschen haben das Volksfest in diesem Jahr besucht. «Die Faszination und Anziehungskraft ist ungebrochen», sagte Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) in ihrem Fazit. Der Bremer Freimarkt ist eines der ältesten Volksfeste Deutschlands und eines der größten Norddeutschlands.

Der Freimarkt wurde in diesem Jahr erstmals mit Kameras überwacht. Die Polizei setzte dafür einen Anhänger mit einem sechs Meter hohen Mast und zwei Kameras ein. Das Bremer Innenressort begründete die Überwachung mit der Sorge vor Anschlägen und vor Straftaten wie Körperverletzung und Raub. Das Sicherheitskonzept sei erfolgreich umgesetzt worden, es habe insgesamt wenig Zwischenfälle gegeben, hieß es weiter in der Mitteilung.

