Im Stendaler Ortsteil Uenglingen ist ein Fahrradfahrer durch die Heckscheibe eines Postautos gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hielt eine Briefträgerin mit ihrem Auto am Straßenrand als ein Mann aus bisher unerklärlichen Gründen in das Heck des Autos fuhr. Dabei stürzte er durch die Heckscheibe und das Fahrrad wurde durch die Wucht auf das Dach des Postautos geschleudert. Fotos der Polizei zeigten die komplett zerstörte Rückscheibe des Kastenwagens. Der Radfahrer sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:231029-99-747319/3