Ein Lkw-Fahrer ist am Samstag auf der Autobahn A3 bei Erlangen auffällig und teils gefährlich unterwegs gewesen und musste von Polizisten gestoppt werden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erwies sich der 31-Jährige als psychisch auffällig und kam in eine Fachklinik. Die Beamten waren demnach von mehreren Personen alarmiert worden, dass ein Lkw in gefährlicher und höchst auffälliger Art und Weise auf der Autobahn unterwegs sei. Mehrfach sei es bereits fast zu Unfällen gekommen.

Der Fahrer nutzte den Angaben nach alle Fahrspuren und lenkte plötzlich und unvorhersehbar. Außerdem hatte er das Warnblinklicht eingeschaltet, hupte ständig und gab dauerhaft Lichthupe. In einem Baustellenbereich habe er zahlreiche Sattelzüge links überholt, wobei es fast zu Zusammenstößen gekommen sei. Beim Versuch, ein Auto zu überholen, stieß der Lkw schließlich mit diesem seitlich zusammen. Keiner wurde verletzt, es entstand aber ein Schaden von rund 5000 Euro.

Wegen der riskanten Fahrweise des 31-Jährigen konnten die Polizisten den Lkw zunächst nicht gefahrlos überholen, um ihn zu stoppen. Erst am Ende des Baustellenbereichs konnten sie sich vor den Lkw setzen. Der Fahrer bremste daraufhin unvermittelt bis zum Stillstand ab und blieb auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Er wurde widerstandslos festgenommen. Aufgrund der Verhaltensweise des Mannes entstand schnell der Verdacht einer akuten psychischen Erkrankung. Ihm wurde Blut abgenommen und der Lkw abgeschleppt.

