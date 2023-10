Die Rostock Seawolves haben sich vor eigenem Publikum erneut als nervenstark erwiesen und die erste Heimniederlage in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga gerade noch abwendet. Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Held den Aufsteiger Tigers Tübingen nach Verlängerung mit 108:103 (93:93/39:33). Schon bei der Heimpremiere gegen Heidelberg hatten die Seawolves das Spiel erst in der Overtime für sich entscheiden können. Bester Werfer war aufseiten der Mecklenburger Derrick Alston (29 Punkte).

Held hatte vor dem Spiel vor den Gästen gewarnt, obwohl diese mit bereits drei Niederlagen im Gepäck in die Stadthalle gereist waren. Und der Seawolves-Coach sollte Recht behalten. Tübingen erwies sich in der ersten Hälfte lange Zeit als gleichwertig und übernahm zeitweilig sogar die Führung. Erst in den letzten gut dreieinhalb Minuten vor der Pause gelang es den Rostockern dann mit einem 10:0-Lauf, sich etwas abzusetzen.

Die Seawolves taten sich allerdings auch nach dem Seitenwechsel schwer und sahen 15 Sekunden vor dem Ende bei vier Punkten Rückstand schon wie der sichere Verlierer aus. Doch Chris Carter per Freiwurf und Alston mit einem Dreier zum 93:93 erzwangen doch noch die Verlängerung. Dort setzte sich Rostock durch.

