Sechs Menschen sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Dinslaken verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach hatte eine 19 Jahre alte Autofahrerin beim Linksabbiegen an einer Kreuzung den entgegenkommenden Wagen eines 54-Jährigen übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann und seine drei Mitfahrer sowie die Unfallverursacherin und ihr Mitfahrer wurden bei dem Unfall am Samstag leicht verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser. Die Autos wurden abgeschleppt.

